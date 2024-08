Aaron Wan-Bissaka revient à Londres en signant à West Ham

Wan-Bissaka, qui n'a encore jamais été appelé avec l'Angleterre, a été formé à Crystal Palace. Il a disputé 46 matches professionnels avec les "Eagles", après avoir effectué ses débuts en février 2018. Il avait été ensuite transféré à l'été 2019 à Manchester United pour 55 millions d'euros. Pour les 'Red Devils', le latéral droit de 26 ans a disputé un total de 190 rencontres, pour 2 buts et 13 passes décisives. Il a remporté une FA Cup, en 2024, et une Coupe de la Ligue anglaise, en 2023 pour les Mancuniens.

Il rejoint West Ham, 9e de Premier League la saison dernière et qui entamera son championnat d'Angleterre à domicile samedi (18h30) face à Aston Villa et son trio de milieux belges, Youri Tielemans, Amadou Onana et Leander Dendoncker.