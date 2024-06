Alex Morgan pas reprise dans l'équipe américaine de football

Morgan, qui aura 35 ans le 2 juillet, compte 224 apparitions et 123 buts avec l'équipe américaine. Elle a remporté la Coupe du monde en 2015 et 2019 ainsi que le titre olympique en 2012 à Londres.

Arrivée à la tête de la sélection américaine en mai après avoir dirigé Chelsea pendant douze ans, Hayes a dû effectuer des choix forts pour son premier tournoi. "Faire une liste olympique est un immense privilège et un honneur, et il est indéniable que le processus a été extrêmement compétitif entre les joueuses et que les choix ont été difficiles, surtout si l'on considère l'intensité du travail accompli par chacune d'entre elles au cours des dix derniers mois", a expliqué Hayes, dans un communiqué de la fédération américaine.