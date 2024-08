Alexis Sanchez signe son retour à l'Udinese, 13 ans plus tard

Alexis Sanchez a effectué son retour à l'Udinese, treize ans après son départ pour le FC Barcelone en 2011. Le joueur chilien a signé un contrat d'un an, a communiqué le club italien samedi.

Sanchez, 35 ans, avait rejoint l'Udinese en 2006 en provenance du club chilien de Cobreloa. Après des prêts à Colo-Colo au Chili et à River Plate en Argentine, l'attaquant fait finalement ses débuts avec l'Udinese en 2008. Après 21 buts et 20 assists en 112 matches, il rejoint le Barça en 2011 puis Arsenal en 2014.

Il a joué 166 matches pour les Gunners avec 80 buts et 43 assists avant de s'engager avec Manchester United en 2018. Lors de la saison 2019-2020, il est prêté à l'Inter Milan qui l'acquiert ensuite à titre définitif. Le Chilien passe ensuite dans les rangs de Marseille en 2022 mais revient à l'Inter un an plus tard.