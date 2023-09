Amber Tysiak manquera le déplacement en Écosse en Ligue des Nations

"Amber Tysiak n'est pas prête pour le match en Écosse et n'a pas fait le voyage jusqu'à Glasgow", a écrit l'URBSFA sur X (anciennement Twitter). Tysiak, 23 ans, n'avait déjà pas pris part au match contre les Pays-Bas vendredi à Louvain.

"Amber a malheureusement dû quitter le groupe à cause d'un problème aux adducteurs", a expliqué plus tard dans la journée Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames. "Après Chloé et Hannah, les forfaits peuvent s'arrêter. C'est un peu dommage après la belle victoire contre les Pays-Bas".

À Glasgow, les Red Flames tenteront de décrocher un deuxième succès en Ligue des Nations après celui de prestige obtenu contre les Pays-Bas vendredi (2-1). Les Écossaises s'étaient elles inclinées 1-2 face à l'Angleterre, championne d'Europe et vice-championne du monde.