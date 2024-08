Anderlecht rapatrie Thomas Foket, libéré de son contrat au Stade de Reims

Anderlecht a officialisé l'arrivée de Thomas Foket. Le latéral droit de 29 ans est arrivé libre du Stade de Reims et a signé un contrat portant jusqu'en 2027 à Saint-Guidon. Le RSCA en a fait l'annonce par un communiqué, samedi.

Formé à Dilbeek, Foket s'était déjà entraîné avec les U18 et les U23 d'Anderlecht pendant ses classes. Il avait rejoint la Gantoise à l'âge de 17 ans, en 2012. Après un prêt d'une saison à Ostende (2013-2014), le Bruxellois s'était imposé dans le onze de base des Buffalos. Il a disputé un total de 187 rencontres pour le club gantois jusqu'à son départ à la fin de l'exercice 2017-2018, avec 3 buts et 14 assists. Avec lui, La Gantoise avait remporté le titre en 2015-2015.

À l'été 2018, Thomas Foket a été transféré au Stade de Reims pour 3,5 millions d'euros. Resté six ans en Champagne, il a totalisé 189 rencontres pour 1 but et 8 passes décisives avec les Rémois.