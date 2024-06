Arno Van Den Abbeel est le nouvel entraîneur d'Oud-Heverlee Louvain

"J'ai saisi cette opportunité à bras-le-corps et j'ai hâte de commencer", a déclaré Van Den Abbeel sur le site d'OHL. "Jimmy Coenraets a amené l'équipe au sommet du football féminin belge et j'ai hâte de poursuivre dans cette voie."

Coenraets a annoncé ce printemps qu'il quitterait Louvain à la fin de la saison. Il tentera sa chance aux États-Unis, où il deviendra assistant des Utah Royals, équipe de la National Women's Soccer League (NWSL). Coenraets a été l'entraîneur principal d'OHL pendant cinq ans.

Au cours de cette période, le club a fait de grands progrès et est passé tout proche d'un premier sacre. La saison dernière, les Louvanistes ont terminé à la troisième place du championnat et ont perdu la finale de la Coupe contre le Club YLA. Lors des saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, Coenraets et OHL ont été vice-champions à chaque fois.