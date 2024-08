Arsenal bat Wolverhampton en ouverture, Notthingham partage avec Bournemouth

Dans le même temps, Nottingham Forest recevait Bournemouth. Matz Sels, titulaire dans les buts de Forest, et ses coéquipiers ont mené après 23 minutes et un but de Chris Wood. Ils ont longtemps cru pouvoir l'emporter mais les Cherries ont égalisé en fin de rencontre avec un but d'Antoine Semenyo (87e).

Brighton a également largement dominé Everton (0-3) et Newcastle, bien que réduit à dix pendant plus d'une heure, a battu le promu Southampton 1-0. Arsenal, Brighton et Newcastle partagent la tête du classement avec Liverpool et Manchester United, respectivement vainqueurs d'Ipswich (0-2) et Fulham (1-0).