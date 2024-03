Aston Villa arrache un point à West Ham, le Reims de Will Still renverse Metz

Michail Antonio a mis les Hammers aux commandes en première mi-temps (29e, 1-0) et a vu son deuxième but refusé pour une faute de main (49e). Nicolo Zaniolo a égalisé pour Aston Villa (79e, 1-1). West Ham était proche de la victoire mais le but de Jarrod Bowen dans le temps additionnel a été annulé pour une nouvelle faute de main (90e+6).

En France, le Stade de Reims s'est imposé face à Metz (2-1) à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les hommes de Will Still reprennent la huitième place (38 points).