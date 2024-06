Bob Peeters nommé manager général de Beveren

Bob Peeters, 50 ans, ancien attaquant des Diables Rouges, a été entraineur par le passé de nombreux clubs dont le Cercle Bruges, La Gantoise, du club anglais de Charlton, de Lokeren, de Westerlo et des clubs néerlandais TOP Oss et Helmond Sport. Il revient à Beveren, là où il avait entrainé le club de Waasland-Beveren entre novembre 2013 et mai 2014.

La première tâche de Peeters, en tant que manager général, sera de nommer un nouvel entraineur et assembler un staff sportif. En outre, il a été nommé responsable de la politique de recrutement du club et supervisera également le programme de développement des jeunes du club.