Bodo/Glimt, "collectivement fort", s'est "fait un nom en Europe", souligne Pocognoli

"Ils évoluent au plus haut niveau depuis plusieurs années maintenant et ils remportent des titres nationaux. Ils jouent l'Europe tous les ans et ils s'y sont fait un nom entre-temps. Un peu comme l'Union donc", a souligné Pocognoli. Les Norvégiens avaient notamment créé la sensation en 2021 avec une victoire 6-1 en phase de groupes de la Conference League face à l'AS Rome de José Mourinho. La semaine passée, ils ont battu Porto 3-2 en ouverture. "Leur entraîneur est là depuis longtemps et les joueurs maitrisent très bien le système. Le collectif est donc très fort, surtout lors des matchs en déplacement. Ici, ils joueront dans un contexte différent."

Battue en ouverture 2-1 par Fenerbahçe malgré une solide prestation, l'Union doit prendre des points à domicile pour franchir cette nouvelle version de la phase de poule. "Nous jouons nos matchs à domicile pour gagner", a résumé Pocognoli. "En déplacement, le contexte est différent. Contre Fenerbahçe, un match nul n'aurait pas été démérité. Mais à domicile, nous voulons toujours gagner, quel que soit l'adversaire."