Charles De Ketelaere et Leandro Trossard titulaires contre l'Italie, la défense incertaine

Charles De Ketelaere et Leandro Trossard seront présents dès le coup d'envoi de la rencontre entre les Diables Rouges et l'Italie, jeudi à 20h45 à Rome. Les deux joueurs ont été sollicités par le sélectionneur Domenico Tedesco qui n'a par contre aligné aucun arrière droit de formation, pour la 3e journée de la Ligue des Nations face à la Squadra Azzurra.

Un autre scénario verrait Zeno Debast jouer latéral droit, avec De Cuyper dans sa position naturelle et Theate et Faes en tant que paire axiale.

Malgré une sélection amputée de plusieurs cadres, Tedesco peut toutefois compter sur son gardien titulaire, Koen Casteels, entre les perches. Les positions défensives sont incertaines, avec trois défenseurs centraux alignés aux côtés de Maxim De Cuyper. Le Brugeois avait habituellement joué en tant que latéral gauche avec les Diables Rouges, mais il pourrait être repositionné à droite pour permettre à Arthur Theate de retrouver le côté gauche, avec Wout Faes et Zeno Debast dans l'axe.

Dans le milieu de terrain, le capitaine Youri Tielemans évoluera aux côtés d'Orel Mangala, en l'absence d'Amadou Onana. Domenico Tedesco dispose de plusieurs options concernant le positionnement de ses armes offensives que sont Leandro Trossard, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere, en plus de son attaquant de pointe Loïs Openda.

Traditionnellement, Doku devrait occuper le poste d'ailier gauche. Trossard et De Ketelaere, plus polyvalents, peuvent évoluer dans l'axe comme sur les côtés, notamment à droite. Openda sera en quête de son premier but sous l'ère Tedesco.

- La composition -

Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans (cap.), Mangala, Trossard; De Ketelaere, Openda, Doku.