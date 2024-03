Chelsea élimine Leicester et se qualifie pour les demi-finales de la FA Cup

Les Blues ont dominé la première période avec un but rapide de Marc Cucurella qui a surgi au deuxième poteau sur un centre de Nicolas Jackson pour envoyer la balle au fond des filets (13e, 1-0).

En seconde période, Axel Disasi a offert un but à Leicester en loupant sa passe en retrait et en lobant son gardien (51e, 2-1). De quoi relancer les Foxes qui, grâce à Stephy Mavididi, ont refait le retard et égalisé (62e, 2-2).

A l'approche du dernier quart d'heure, les pensionnaires de Championship ont pris un coup sur la tête avec l'exclusion de Callum Doyle (73e).

Sur le terrain depuis un quart d'heure, Carney Chukwuemeka a fait la différence pour les Blues dans le temps additionnel (90e+2, 3-2) avant de voir Noni Madueke, également monté au jeu en fin de match, assurer la victoire (90e+8, 4-2).