Ils souffrent, mais ils sont en demi-finale: le résumé de la victoire d'Anderlecht contre le Beerschot en Croky Cup

Grâce à Jan-Carlo Simic (2e), Anderlecht s'est qualifié sur le score de 0-1 pour les demi-finales de la Coupe de Belgique au détriment du Beerschot. Dans le dernier carré, les Bruxellois affronteront l'Antwerp, qui a sorti l'Union Saint-Gilloise. Le match aller est prévu le 16 janvier prochain, et le retour le 6 février.

Au Beerschot, Dirk Kuyt, qui a retrouvé Hervé Matthys, a écarté Tom Reyners. Chez les Mauves, David Hubert a replacé Leander Dendoncker dans l'axe de la défense, a titularisé Ludwig Augustinsson au latéral gauche et a préféré Tristan Degreef, Luis Vazquez et Samuel Edozie à Yari Verschaeren, Kasper Dolberg et Francis Amuzu.

Les Anderlechtois n'ont pas traîné en route: Nick Shinton avait dans un premier temps repoussé une tête de Vazquez sur un centre d'Augustinsson mais sur le rebond, Simic n'a plus eu qu'à pousser le ballon (2e, 0-1). Le Beerschot a bien essayé de répondre, mais sa production offensive s'est limitée à un tir d'Antoine Colassin dévié en corner par Colin Coosemans (16e). Alors que le but d'ouverture avait semblé leur donner des ailes, les Mauves ont attendu avant d'inquiéter Shinton avec un tir traître de Kilian Sardella (30e) et une reprise de la tête de Vazquez (41e).