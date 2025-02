Olivier Renard est-il satisfait du mercato d'Anderlecht? Il fait le point en direct sur notre plateau

Il pointe également du doigt un problème dans la gestion des contrats, surtout au niveau des défenseurs centraux. "Pour moi, c'était plus une constatation. Quand j'arrive et qu'il y a seulement deux défenseurs centraux, je pense que tout le monde... Ce n'est pas Olivier Renard qui attaque l'ancien directeur sportif, c'est une constatation. Et quand après, il y a des jeunes joueurs du club qui doivent partir, comme Lapage, ou d'autres joueurs qui seront dans leur fin de contrat, c'est une constatation aussi. Et ça, moi, à les convaincre de rester au club et à les prolonger".

Il refusait de signer

Le cas d'Armando Lapage a été également abordé, joueur à qui un contrat de 4 ans et demi était proposé. " Depuis plusieurs semaines et mois, le contrat était sur la table du côté d'Amando. Il refusait de le signer. Donc nous, moi comme club, avec tout le respect que j'ai pour lui, en plus on a vraiment on s’est quittés en bons termes. Et je comprends tout à fait ce qu'il voulait faire. Et lui, ce que moi je voulais faire avec le club. Mais si tu ne signes pas, nous on ne peut pas attendre et attendre et attendre. Il y a un moment où j'ai responsabilité du vestiaire, j'ai responsabilité du club. Et je dois prendre des défenseurs.

On est encore dans la course

Le directeur sportif des Mauves s'est également exprimé sur les objectifs d'Anderlecht pour cette saison. Pour lui, l'équipe est toujours dans la course en championnat, en Coupe de Belgique et en Europa League. "Donc, la Coupe d'Europe, on s'est qualifiés. Enfin, on s'est qualifiés pour aller jusqu'en huitième de finale. Ici, on est en demi-finale. On a gagné le match aller. Tout le monde est conscient que c'est un match délicat ici et qu'il faut être prêt parce qu'Anvers, moi, j'ai travaillé ici aussi. Je sais ce que c'est de venir jouer ici. Et en championnat, on se doit de réagir par rapport aux dernières défaites. Mais on est encore dans la course pour les trois objectifs."