"Pour être honnête, il faut faire mieux" Thorgan Hazard s'exprime avec la qualification en finale

L'attaquant des Mauves revient sur la qualification en finale, mais reste lucide sur le match de son équipe. "On s'est qualifié pour la finale, je pense que dans l'ensemble, encore une fois, on aurait pu mieux faire. On s'est battu tous ensemble, mais je crois qu'avec un homme de plus on aurait pu avoir plus de possession, de contrôle. En première mi-temps, ils nous ont causé beaucoup de problèmes, mais bon, on est en finale, à nous de savourer".

Une deuxième finale de coupe de Belgique pour Thorgan

"C'est ma deuxième finale en Belgique, j'ai perdu la première, j'espère que ce sera un autre scénario cette fois-ci, félicitations à toute l'équipe, on s'est battus tous ensemble, on a rien lâché, même si comme j'ai dit pour être honnête : faut faire mieux". Conclut l'ancien de Dortmund.

La finale aura lieu le 1er mai, sauf si un des deux clubs va loin en coupe d'Europe, là ce sera le 14 mai. À retrouver sur RTL.