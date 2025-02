Un choc et des questions: Bruges et Genk s'affrontent dans un duel sans merci en demi-finale de la Coupe, qui a l'avantage?

Depuis la défaite concédée au match aller, les Limbourgeois restent sur une série de trois victoires consécutives, face à des adversaires largement à sa portée (Beerschot, Westerlo et Malines). De son côté, Bruges vient de voir sa belle série de 20 matchs sans défaite brutalement interrompue par deux revers d’affilée, à Manchester City d’abord, puis à l’Antwerp ensuite. Sur les 5 derniers matchs joués, Bruges n’en a d’ailleurs gagné qu’un seul, face au Beerschot. L’accumulation des matchs commence peut-être à se faire sentir. A ce jour, les Brugeois ont disputé 9 rencontres de plus que son adversaire du jour !

À l’aller, Bruges s’était imposé 2-1 grâce à des buts d’Ordonez et Tzolis, alors qu’Arokodare avait ouvert le score pour les Limbourgeois. Ce soir-là, Genk avait clairement laissé l’initiative aux Brugeois. La donne sera différente ce soir. Mais qui partira favori ?

L’expérience : avantage Bruges

On l’a vu face à la Juventus en Ligue des Champions ou lors de la première mi-temps à City : quand les circonstances l’exigent, Bruges hausse son niveau de jeu à la hauteur de l’enjeu. Il ne devrait pas en être autrement ce soir face à Genk, une équipe où certains jeunes éléments comme Penders, Smets ou Steuckers ne sont encore qu’au début de leur apprentissage. Avec Mignolet, Mechele et Vanaken, Bruges part avec une longueur d’avance sur ce terrain-là.

Match retour à domicile : avantage Genk

Sur 12 rencontres de championnat à domicile, Genk n’a jamais perdu (11 victoires, 1 partage). Les 4 défaites concédées en Pro League l’ont toutes été à l’extérieur. Dans son stade, porté par son bouillant public, Genk peut créer un exploit face à Bruges.

Les stars : avantage Bruges

Sur ce terrain-là, il n’y a pas photo. Bruges s’appuie sur un Hans Vanaken toujours constant et solide. Avec 9 buts et 12 passes décisives cette saison, Vanaken fait du Vanaken : un joueur fiable qui décide du tempo des rencontres. En face, la jeune pépite ne peut pas encore tenir la comparaison sur la durée. Konstantinos Karetsas, le belgo-grec, comptabilise 2 buts et 3 assists en 23 matchs cette saison. Mais il représente clairement l’avenir de notre football belge. Du moins, s’il choisit notre équipe nationale.

Verdict : une qualification de Bruges

Le match sera très certainement équilibré, mais la maturité et le talent brugeois devrait émerger. En tout cas, Bruges est en pole pour atteindre la finale de Coupe de Belgique pour la 19ème fois de son histoire. Son dernier succès dans la compétition remonte cependant à 2015. Dans les standards brugeois, c’est trop long. Bruges voudra certainement marquer à nouveau son territoire, surtout après deux défaites consécutives ces derniers jours