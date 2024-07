Dani Olmo, un but et une passe décisive, est l'Homme du match contre l'Allemagne

Monté au jeu suite à la blessure au genou de Pedri (8e), Dani Olmo a joué un rôle de premier plan dans ce succès de la Roja. À la 51e minute, il a marqué son dixième but en équipe nationale et à la 119e, il a servi idéalement l'autre remplaçant Mikel Merino, qui a donné la victoire aux Espagnols d'un coup de tête précis.

"En tant que remplaçant, il a dû faire oublier Pedri. Il s'est montré très dangereux et très présent dans le jeu, il a marqué et délivré une passe décisive, et il a également bien joué dans les largeurs et défensivement", a estimé le Panel d'observateurs techniques de l'UEFA.