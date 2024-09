Dans le groupe de la Belgique, l'Italie a battu la France 1-3 à Paris

L'Italie a décroché un solide succès face à a France (1-3) au Parc des Princes, à Paris, dans le cadre de son premier match en Ligue A de la Ligue des Nations 2024-2025. Les deux équipes font partie du groupe 2 auquel appartient la Belgique. Lundi, les Bleus recevront les Diables Rouges à Lyon pendant que l'Italie affrontera Israël à Budapest. La Belgique et l'Italie partagent la tête du groupe avec 3 points.

Didier Deschamps a aligné un vrai quatuor offensif avec Kylian Mbappé en pointe, un cran devant Antoine Griezmann, Michael Olise à droite et Bradley Barcola à gauche. Cette attaque de feu n'a mis que 13 secondes pour ouvrir la marque par Barcola, qui s'est infiltré dans la surface après avoir chipé le ballon à Giovanni Di Lorenzo (1ère, 1-0). L'ailier du Paris Saint-Germain a marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France.

Les Bleus ont également eu un gros coup de chaud quand une tête à bout portant de Davide Frattesi a percuté la transversale (6e). S'ils ont gardé la maîtrise du ballon, les Français n'ont pas empêché les Italiens de reprendre leurs esprits et Federico Dimarco les a piégés d'une superbe frappe à l'entrée de la surface (30e, 1-1).