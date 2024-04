Dante Vanzeir inaugure son compteur, Christian Benteke marque à nouveau

Dante Vanzeir s'est illustré avec un but et une passe décisive en faveur des New York Red Bulls, qui se sont imposés à Cincinnati (1-2) en MLS samedi. L'ancien Unioniste a ainsi inauguré son compteur de buts cette saison dans la ligue nord-américaine de football, lui qui avait déjà compilé 5 assists auparavant.

Après le but d'ouverture de Kubo (3e), Vanzeir a donné sa 6e passe décisive de la saison à Amaya pour égaliser (19e). Il a ensuite inscrit le but de la victoire à l'heure de jeu, pour mettre New York en tête de la Conférence Est (14 points en 7 matchs).

DC United et Christian Benteke ont partagé l'enjeu en déplacement chez le Columbus Crew (1-1). Benteke a ouvert le score à la 61e minute avec son 5e but en 6 matchs. Même en supériorité numérique à la suite de l'exclusion de Cucho Hernandez (75e), DC a été rejoint au marquoir à cause du but d'Aidan Morris (87e).