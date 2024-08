Des joueurs de l'Uruguay suspendus pour plusieurs matchs internationaux après une bagarre

Le 11 juillet dernier, Colombie et Uruguay s'affrontaient au Bank of America Stadium de Charlotte (est des Etats-Unis). La Colombie l'avait emporté 1-0, validant son billet pour la finale, alors qu'elle avait disputé toute la seconde mi-temps à dix. Après le coup de sifflet final, les esprits s'étaient échauffés en tribune. Nunez et quelques-uns de ses coéquipiers ont eu une altercation avec des supporteurs colombiens. L'attaquant a asséné plusieurs coups de poing dans l'échauffourée. Les joueurs ont affirmé après les faits qu'ils avaient réagi pour défendre leur famille.

La confédération de football CONMEBOL a enquêté sur les incidents et a infligé une suspension de cinq rencontres internationales et une amende de 17.000 euros à Darwin Nunez. Bentancur écope d'une interdiction de quatre matchs et d'une amende de 14.000 euros. Mathias Olivera, Ronald Araujo et Josema Gimenez s'en tirent chacun avec trois matchs de suspension et 10.000 euros d'amende.