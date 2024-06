Amadou Onana a confiance en son groupe et "envie d'en découdre" à l'Euro

"Cette équipe grandit au fur et à mesure des matchs, et tout le monde trouve ses marques", a expliqué Onana en zone mixte après la rencontre. "Chacun est prêt à se donner pour l'équipe, c'est ce qui compte." Sur le terrain et en dehors, "le groupe vit bien. C'est un groupe soudé comme jamais. Ce sera l'équipe la plus soudée qui ira jusqu'au bout, pas nécessairement la plus forte sur le terrain", a d'ailleurs prédit l'intéressé. "Tout le monde est mélangé et cela se ressent."

Amadou Onana ne cache pas les ambitions collectives. "Nous voulons aller chercher le maximum et ne pas avoir de regrets à la fin. Quand vous allez à un tournoi, vous n'y allez pas pour gagner deux ou trois matchs." À titre personnel, le joueur d'Everton se sent en pleine forme. "J'ai hâte de commencer et montrer ce que l'on sait faire."