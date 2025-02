"Ce jour-là, je me suis résigné": Charles De Ketelaere raconte le point de rupture avec Domenico Tedesco

Celui qui a été élu 'meilleur belge à l'étranger' lors de la cérémonie des Souliers d'or raconte le moment où sa relation avec le coach Tedesco s'est ternie définitivement : "Après cette victoire en Europa League avec l’Atalanta, j’avais envie d’aller au Championnat d’Europe. Je pensais que j’allais jouer un rôle. Mais quand je n’ai pas été autorisé à jouer le deuxième match de groupe contre la Roumanie, je me suis dit : 'Je suis là pour rien'. Ce fut un véritable coup dur. En tant que footballeur, vous devez toujours être prêt à jouer, mais après la Roumanie, j’ai mentalement abandonné. Ce jour-là, je me suis résigné à l’idée que je ne jouerais plus un rôle important au Championnat d’Europe. C’est aussi ce que l’on ressent. La façon dont on vous traite."

Le joueur de l'Atalanta est donc plus que prêt et motivé à revenir en équipe nationale pour y jouer un rôle plus important. "Je me sens prêt pour cela aussi", assure l'ancien joueur du Club de Bruges.