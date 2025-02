"On ressentait cette négativité": Dodi Lukébakio se confie sur la fin de Tedesco et sa "hâte" de travailler avec Rudi Garcia

"J'ai hâte de voir ses idées et ce qu'il a derrière la tête", se réjouit le joueur de 27 ans. "Il y a une nouvelle génération qui a besoin de démarrer. On sait très bien que la situation dans laquelle on se trouve n'est pas facile."

La "situation pas facile" dans laquelle l'équipe nationale s'était engluée s'est terminée par une défaite 1-0 contre Israël. Comme un symbole, c'était contre cette nation que les Diables devenaient n°1 mondiaux pour la première fois de leur histoire (le 13 octobre 2015), c'est contre cette même équipe que les Diables ont touché le fond sur 17 novembre dernier.

"C'est vrai que contre Israël, on s'attendait à une victoire, en toute humilité", confesse Lukébakio. Pour expliquer cette contre-performance, c'est l'ambiance générale autour de l'équipe qui revient. "Beaucoup de choses peuvent nous influencer mentalement. On entendait que le coach va partir ou rester... Il y avait beaucoup de choses. Je pense qu'on ressentait tous cette négativité-là. C'est pour ça que je me suis permis, après le match contre Israël, de m'exprimer. Chacun avait son avis. Certains étaient positifs et d'autres négatifs, mais je me suis exprimé en disant ce que j'avais sur le coeur."

Le départ de Domenico Tedesco et l'arrivée de Rudi Garcia est donc l'occasion parfaite pour relancer la machine. "C'est important qu'on se soutienne et qu'on soit uni. C'est vrai qu'on pouvait faire mieux contre Israël, mais on doit repartir sur de bonnes bases et j'espère que ce nouveau sélectionneur nous les apportera."