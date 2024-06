"C'est la connerie du football": Jan Vertonghen fustige la VAR après un but annulé des Diables Rouges

Jan Vertonghen était remonté en conférence de presse ce mardi. Le Diable Rouge a notamment critiqué l'utilisation de la VAR, avouant être déçu par la décision d'annuler le deuxième but de Lukaku, lui qui avait déjà été privé d'une autre réalisation plus tôt dans la rencontre.

Ce n'était pas le soir de Lukaku, lundi, contre la Slovaquie. L'attaquant des Diables Rouges a été particulièrement critiqué après une prestation délicate pour son entrée en lice dans l'Euro 2024. La faute à plusieurs occasions manquées, lui qui a aussi vu la VAR lui refuser deux buts, l'un pour une position de hors-jeu, l'autre pour une faute de main de Loïs Openda à la base de l'action.

Cette phase en particulier a intrigué Jan Vertonghen. Le défenseur belge, absent hier soir, n'a pas caché sa déception, estimant que la main sifflée était trop légère et que la VAR lui posait de vrai problème. "La faute de main, je ne l’ai pas vue sur le moment même. Je n’avais pas vu non plus que Loïs avait été poussé", a d'abord expliqué Vertonghen en conférence de presse, avant de détailler les raisons de sa colère. "Il ne faudrait plus célébrer les buts sauf quand on marque depuis la ligne médiane. C’est la connerie du football maintenant. 80 % des buts sont refusés, pour ainsi dire. Mais il faut laisser les arbitres juger avec le VAR. Mais ça enlève une partie de l’émotion", a-t-il regretté.