"Purée, c'est pas possible !", "On sort la tête de haute": très déçus, nos experts ont des regrets après l'élimination des Diables Rouges

C'est dur, mais la Belgique est à nouveau éliminée en grand tournoi. L'équipe nationale a été sortie par la France après une rencontre difficile, délicate, remportée de justesse par les Bleus. Sur le plateau de Dans le Vestiaire, nos experts n'ont pas caché leur déception. Pour eux, la Belgique est vraiment mal payée.

"La Belgique n'a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu", raconte même Marc Delire, visiblement abattu par cette véritable désillusion. "On n'a jamais été aussi près, ils ont fait le match quasi parfait ! Je n'ai pas de mot. Purée, ce n'est pas possible !", regrette ensuite notre consultant, qui pointe le manque de chance de nos Diables Rouges. "Pourquoi eux ont ce que nous n'avons pas ? Tu peux parler de chatte à DD, de bol, de bazar, ils avaient fait un bon match. On n'a pas été flamboyants, mais on méritait au moins autant qu'eux !", peste-t-il d'ailleurs.