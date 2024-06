De Bruyne ne sous-estime pas la Slovaquie mais les Diables "savent à quoi s'attendre"

Avant leur premier match à l'Euro 2024 contre la Slovaquie, les Diables Rouges ont fait leurs devoirs, d'après leur capitaine Kevin de Bruyne. "Nous savons à quoi nous attendre, nous avons beaucoup de respect pour eux et nous devons être à notre meilleur niveau", a expliqué le milieu de terrain en conférence de presse.

"Nous avons observé la Slovaquie, qui évolue en 4-3-3", a entamé De Bruyne à Francfort, où se déroulera la rencontre lundi à 18h00. Sous Francesco Calzona, ancien assistant de Sarri avec qui il partage la philosophie footballistique, les Slovaques "'sont très agressifs, avec un pressing haut et trois milieux de terrain avancés. Ils essaient de pratiquer un bon football et je m'attends à ce qu'ils fassent de même demain. C'est ce qui leur a permis de se qualifier dans un groupe avec le Portugal et d'autres bonnes équipes", a analysé le capitaine des Diables Rouges.

"Leur triangle dans l'entrejeu est leur pièce maîtresse", a même approfondi 'KDB'. "Ils sont le liant de l'équipe. La Slovaquie dispose également de bons défenseurs et d'ailiers rapides, et l'attaquant court comme un animal." Les Diables Rouges devront donc être prêts pour un adversaire sérieux.