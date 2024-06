Diables Rouges: le roi Philippe et le prince Emmanuel ont rendu visite aux joueurs

Le roi Philippe et son fils, le prince Emmanuel, ont rendu visite aux Diables Rouges mardi, au centre national du football de Tubize où l'équipe nationale de football a entamé vendredi sa préparation pour l'Euro 2024.

Le Roi et le Prince ont été accueillis par la présidente de la RBFA, Pascale Van Damme, et le directeur général, Piet Vandendriescche et ont été guidés par le capitaine de l'équipe, Kevin De Bruyne, et le sélectionneur national, Domenico Tedesco. Le monarque a eu l'occasion de visiter la salle de sport de l'équipe, le vestiaire, et le bureau du responsable de l'équipe, lieu du flocage des maillots, notamment.