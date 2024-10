Doku unanimement salué, Tedesco encore en rouge: le verdict du Jury RTL sports après la défaite des Diables Rouges

Partager:

Après la nouvelle défaite des Diables Rouges face à la France, notre Jury RTL sports a livré ses verdicts. Jérémy Doku fait l'unanimité, tandis que Wout Faes et Domenico Tedesco se partagent les mauvaises notes.

La Belgique a bousculé la France ce lundi soir au stade Roi Baudouin, mais a une nouvelle fois dû s'incliner devant les Bleus, bien plus réalistes devant le but. Comme après chaque rencontre, notre Jury a distribué ses bons et mauvais points. Doku en vert, évidemment Un joueur fait l'unanimité auprès des trois membres du Jury: Jérémy Doku. Déchaîné, l'ailier belge a semé le trouble dans la défense française. "Il était au-dessus du lot, il a porté l'équipe offensivement", note Thomas Chatelle.

"Que ferait-on sans lui à l'heure actuelle? Il est partout, c'est celui qui déclenche les actions, qui provoque en un contre un, il amène de la percussion, de la vitesse, il est insaisissable. Demandez à Lucas Digne ce qu'il en pense. C'est lui qui parvient à créer des situations systématiquement dangereuses. À la fin, tous les ballons transitaient par lui, il faudrait trouver un pendant à Doku pour que l'on soit plus imprévisible. C'est vraiment le meilleur joueur à l'heure actuelle si l'on excepte De Bruyne et Lukaku.", ajoute Vincenzo Ciuro. Pour Alexandre Braeckman, notre journaliste, Doku est devenu essentiel à l'équipe nationale, au même titre que Lukaku et De Bruyne. "C'est notre créateur, celui qui perturbe une défense. Face à la France, il a été monstrueux du début à la fin. Il manque toujours cette efficacité dans le centre, la passe, le dernier geste. Par contre, dans les dribbles, dans l'accélération, dans la percussion, dans l'élimination, il est monstrueux. On a absolument besoin de lui pour faire des différences, peut-être même autant que de De Bruyne et de Lukaku à l'heure actuelle", note-t-il avant d'accorder une mention à Openda qui fait "un vrai bon match. Son meilleur en sélection". De Ketelaere et Tielemans en orange Capitaine ce lundi soir, Youri Tielemans a pris ses responsabilités au moment de tirer le penalty. Malheureusement, le médian s'est loupé en envoyant sa frappe au-dessus des cages de Mike Maignan et c'est ce qui pousse Vincenzo Ciuro à le mettre en orange. "Il y a beaucoup de vert dans sa prestation. Je l'ai trouvé très intéressant, sec dans les duels, il a récupéré beaucoup de ballons dans la partie de terrain adverse, il a retrouvé son jeu dans la verticalité. Mais le côté rouge, c'est ce penalty manqué, lui qui a tellement de qualité dans sa technique de frappe. Il a sans doute voulu trop bien faire face à un Mike Maignan, excellent dans l'exercice", souligne-t-il.