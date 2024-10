"Tedesco démission": le coach des Diables Rouges se défend après le match contre la France

Domenico Tedesco s'est dit "déçu" de la courte défaite des Diables Rouges face à la France (1-2) lors de la 4e journée du groupe A2 de la Ligue des Nations lundi au stade Roi Baudouin. Comme souvent face aux Bleus, la Belgique a manqué cruellement d'efficacité, un domaine où les Français excellent. "C'est une immense déception, surtout quand vous voyez comment nous avons joué", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse. "Nous aurions mérité de gagner. Mais il y a aussi des émotions positives, sur notre jeu. Ce n'est jamais facile contre la France mais nous l'avons très bien fait."

Sur le manque d'efficacité de ses joueurs, Tedesco estime qu'il faut "exploiter ses temps forts dans ce genre de match." "Tout est plus facile lorsque vous menez au score. Le plus important, c'est qu'on se crée des occasions. Je serais plus inquiet si ce n'était pas le cas." Le sélectionneur est aussi revenu sur les sifflets à son encontre et les chants réclamant sa démission. "Cela fait partie du jeu. Je comprends que les fans ne soient pas content du résultat mais si vous regardez notre prestation, je pense que c'est difficile de jouer encore mieux contre la France. Regardez les joueurs qu'ils avaient sur le terrain, c'est une équipe du top."