Embouteillages sur le ring: voici les conseils de la police pour rejoindre le stade Roi Baudouin

La police publie des conseils pour les fans qui doivent se rendre au stade.

Pour les supporters du match de ce soir au Stade Roi Baudouin.

Si vous venez par le ring extérieur de Bruxelles (R0) du viaduc de Vilvorde en direction de Grand-Bigard et vous devez prendre la sortie du Parking C, nous vous informons que celle-ci est fermée et inaccessible.

3 possibilités s'offrent à vous :

- prendre la sortie 7 "Grimbergen" ensuite Sint-Annalaan vers la chaussée Romaine

- prendre l’A 12 en direction d’Anvers et ensuite la sortie 3 Meise et continuer via la Strombeekselaan et Antwerpselaan vers la chaussée Romaine #Bruxelles

- rester sur le R0, jusqu’à l’échangeur à Grand-Bigard pour reprendre le RO intérieur.

Nous vous invitons également à utiliser les 2 applications suivantes qui sont mises à jour :

•⁠ ⁠Google Maps

•⁠ ⁠Waze

Evitez des files sur le Ring en privilégiant les transports en commun de la STIB.

La rencontre est à suivre sur RTL club dès 20h puis sur RTL tvi dès 20h25 et tout du long sur RTL play.