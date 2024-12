"J'ai connu la même chose": Thibaut Courtois vole au secours de Kylian Mbappé et le compare... à une bouteille de ketchup

Thibaut Courtois croit toujours en Kylian Mbappé. Le joueur français, critiqué pour son manque d'efficacité, a basculé sur le côté gauche au Real Madrid depuis la blessure de Vinicius. Plus à l'aise à ce poste, il en a profité pour retrouver ses sensations et inscrire deux buts en deux matchs avec son nouveau club, dont un ce week-end contre Getafe. Pas de quoi faire taire les critiques, mais cette bulle d'air va lui faire du bien.

Interrogé sur les débuts de la star française, Thibaut Courtois n'a pas manqué de le défendre. Pour lui, les choses vont se mettre en place naturellement et Kylian Mbappé ne doit pas trop s'inquiéter. "J’ai connu la même chose quand je suis arrivé au Real. Il y a des moments où tout ne fonctionne pas comme prévu", a d'abord rappelé le gardien des Diables Rouges, interrogé par Marca. "Il faut avant tout rester calme. Nous le soutenons. C’est un grand joueur. J’ai joué plusieurs fois contre lui et je connais ses qualités. Il travaille dur. Le but qu'il a marqué contre Getafe, c’était sûrement le plus difficile de tous", a-t-il poursuivi.