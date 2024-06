Johan Bakayoko "quand même un peu déçu" sur son rôle de remplaçant à l'Euro

La saison dernière, Johan Bakayoko a joué un rôle clé dans le titre de champion du PSV Eindhoven, inscrivant quatorze buts et délivrant autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Mais à l'Euro, sa situation est bien différente. À 21 ans, le rapide ailier n'est que le troisième choix à droite, derrière Dodi Lukebakio et Leandro Trossard.

Jusqu'à présent, Bakayoko n'a disputé que deux bouts de match, contre la Slovaquie et l'Ukraine, avec respectivement 33 et 13 minutes de jeu. Contre la Roumanie, il est resté sur le banc pendant toute la rencontre. "Je ne suis pas frustré, mais j'avoue que je suis quand même un peu déçu. C'est normal pour tout joueur qui reste sur le banc. En fin de compte, c'est l'entraîneur qui prend les décisions et tant que nous obtenons des résultats, je ne peux pas me plaindre", a déclaré Bakayoko lors d'une conférence de presse samedi après-midi.

Il a également évoqué le prochain match contre les Bleus, lundi soir à Düsseldorf. Comme Thomas Meunier, il est optimiste : "Il n'y a pas de favori. Les deux équipes ont leurs forces, leurs faiblesses, et se méfient l'une de l'autre. La clé du succès réside en nous-mêmes ; nous devons nous appuyer sur notre propre force. Offensivement et défensivement, nous sommes assez solides. Nous avons des joueurs aux qualités exceptionnelles. Mais les joueurs français sont de classe mondiale."