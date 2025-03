Kevin De Bruyne ne veut pas d'une nouvelle affaire autour du brassard de capitaine des Diables Rouges: "Il y a eu assez d'agitation pour rien"

Sous Domenico Tedesco, le joueur de 33 ans était toujours capitaine. Le nouveau sélectionneur national Rudi Garcia a lui décidé de réaliser une tournante. Jeudi, à Murcie, Romelu Lukaku était encore capitaine et dimanche, ce sera au tour de De Bruyne. Le choix définitif ne sera pas fait avant le mois de juin.

"C'est bien de représenter son pays en tant que capitaine, mais ce n'est pas non plus une catastrophe si ce n'est pas le cas", a déclaré De Bruyne lors du point de presse à Genk samedi après-midi. "Je pense qu'il y a eu assez d'agitation pour rien. L'entraîneur a fait son choix pour cette semaine et c'est très bien ainsi. Il veut avoir vu tout le monde à l'oeuvre dans le groupe avant de prendre une décision finale."

Pour la première fois depuis des années, De Bruyne jouera à nouveau dans le stade du Racing Genk, le club où tout a commencé pour lui. "C'est chouette de revenir ici", a-t-il déclaré. "Finalement, tout cela remonte à il y a treize ou quatorze ans. Je me souviens aussi qu'on a joué un match international contre le Luxembourg ici. C'est bien qu'on joue ailleurs si Bruxelles ne se remplit pas."