"Peut-être qu'il y a un manque de confiance", mais Rudi Garcia attend une réaction des Diables Rouges contre l'Ukraine

Après un premier match à la tête des Diables Rouges qui s'est soldé par une défaite, Rudi Garcia a remis les pendules à l'heure, ce samedi, en conférence presse. Le Français, accompagné de Kevin De Bruyne, a d'abord pointé les problèmes belges au match aller.

"En deuxième période, on a trop contrôlé notre avantage, on a trop joué vers l'arrière, mais on a surtout manqué d'impact dans les duels. La surprise, c'est surtout de voir que quand ils (les joueurs ukrainiens, ndlr) ont égalisé, on a été sans réaction. Donc, cette réaction je l'attends demain. Il faut qu'on apprenne que quand il y a un événement contraire, ce n'est pas bien grave et qu'on est une équipe qui doit être capable de marquer plus de buts que l'adversaire. Ça tombe bien, on doit le démontrer demain. Si on a la bonne idée de garder notre cage inviolée, ce sera plus simple, mais l'objectif demain sera de gagner au moins par deux buts d'écart, si possible, par trois si on veut se qualifier et rester en poule A de la Ligue des Nations", a lancé le nouveau sélectionneur des Diables Rouges.