Kevin Mirallas mis à l'honneur à la mi-temps du match face au Luxembourg

Mirallas, aujourd'hui directeur technique de l'Eendracht Alost, a mis fin à sa carrière de footballeur en septembre 2023, au bout d'une ultime saison passée à Chypre avec l'AEL Limassol. Le produit du centre de formation lillois (2004-2008) est passé par Saint-Étienne (2008-2010) avant de bâtir sa réputation à l'Olympiacos en Grèce (2010-2012). Il a ensuite joué six ans à Everton en Angleterre (2012-2018), avant des prêts à l'Olympiacos (2018) et à la Fiorentina (2018-2019). Une saison à l'Antwerp (2019-2020) a été suivie d'un départ à Gaziantep en Turquie (2020-2021), un passage à Moreirense au Portugal (2022) et une dernière pige à Limassol (2022-2023).

Kevin Mirallas a porté le maillot des Diables Rouges à 60 reprises, et a inscrit 10 buts. Son dernier match avec la Belgique a eu lieu en mars 2018, à l'occasion d'un amical face à l'Arabie saoudite (victoire 4-0). Le Liégeois a reçu un maillot encadré floqué '60', son nombre de caps, et a été fleuri alors qu'il était entouré de sa famille.