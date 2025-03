Le retour de Courtois, De Bruyne pour rassurer, les jeunes: découvrez les enjeux d'Ukraine-Belgique

Les Diables Rouges affrontent l'Ukraine jeudi et dimanche à l'occasion des barrages pour se maintenir dans le groupe A de la Ligue des Nations. La Belgique jouera le match aller à Murcie en Espagne dès ce soir. Les Diables restent sur 5 matchs sans victoire et entament un nouveau chapitre après le départ de Domenico Tedesco.

Le portier belge était porté disparu des sélections depuis le fameux brassard-gate. Il n'avait plus été appelé depuis juin 2023. Il fait donc son grand retour avec les Diables Rouges après des pépins physiques qui l'avaient éloigné des terrains la saison précédente. Cette saison, Courtois joue, et joue bien. 8 cleansheets en 24 rencontres de Liga et une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions.

KDB aura 34 ans en juin, il n'est plus tout jeune et cette double confrontation sera une sorte de test en vue de la prochaine Coupe du Monde en 2026. Peut-on encore compter sur son génie ? Quitter l'environnement négatif de Manchester City lui fera sans doute le plus grand bien, et peut lui amener un second souffle. Ce qui lui a manqué dernièrement.

Quel rôle pour les jeunes "rookies" avec les Diables ?

De nouvelles têtes ont fait leur apparition parmis les sélectionnés de Rudi Garcia. Jorthy Mokio, Bryan Heynen, Nicolas Raskin, ou Senne Lammens sont les quatre "rookies" de cette liste. Les jeunes gardiens ne devraient pas avoir de temps de jeu, mais d'autres pourraient bien goûter au terrain sous la vareuse nationale.

Heynen et Raskin ont la maturité nécessaire pour assumer quelques minutes, voire même d'être titulaires aux côtés de Tielemans. Ils peuvent amener une créativité supplémentaire. Mokio (17 ans) est un jeune joueur polyvalent qui peut jouer arrière gauche ou dans le milieu, ce qui en fait l'une des grandes forces de Rudi Garcia, à voir s'il compte lui donner ses premières minutes dès jeudi.

Rendez-vous jeudi à 20h45 pour avoir réponse à toutes ces questions.