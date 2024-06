Le vainqueur pourra soulever le Trophée Henri Delaunay

Le trophée de l'Euro est officiellement appelé Trophée Henri Delaunay, en référence au Français Henri Delaunay, premier secrétaire général de la Fédération française de football (FFF) et de l'UEFA, l'Union des associations européennes de football, qui a largement contribué à la création du Championnat d'Europe.

Le gardien espagnol Iker Casillas a été le premier capitaine à brandir la nouvelle version de la Coupe Henri Delaunay, créée pour l'Euro 2008. Cette seconde version pèse huit kilos et mesure 60 cm, soit deux kilos et 18 cm de plus que celle brandie par Theodoros Zagorakis, le capitaine de la Grèce, en 2004. En 2016, Cristiano Ronaldo l'a exhibée au Stade de France et Giorgio Chiellini l'a imité il y a trois ans lors de la victoire de l'Italie à Wembley.