Les finances et les cadors des Diables décideront de l'avenir de Domenico Tedesco

Depuis dimanche soir, aux yeux de tous, Domenico Tedesco est le responsable des contre-performances des Diables Rouges. Les chiffres sont évidemment implacables pour le sélectionneur fédéral : un troisième revers consécutif (France, Italie et Israël) pour un bilan global de 38,1% des points pris en 2024 (6 défaites sur 14 matchs !).

Pour n’importe quel entraîneur, la réalité de chiffres pareils est souvent annonciatrice d’un licenciement rapide en bonne et due forme. D’ailleurs, dans la presse belge fleurissent ici et là, déjà, des noms de potentiels successeurs, comme Philippe Clément voire Mark Van Bommel ou Thierry Henry… C’est peut-être aller vite en besogne. Jusqu’à preuve du contraire, Domenico Tedesco est toujours en poste et son avenir à la tête des Diables ne devrait pas se décider dans les prochaines heures.

Pour l’instant, toutes les sources contactées convergent dans le même sens : pour raisons budgétaires, il apparaît presque impossible de virer le sélectionneur en poste au cours de l’exercice 2024, soit avant la fin d’année civile. Comme dans le foot, la réalité des chiffres financiers est implacable… D’ailleurs, nous glisse-t-on, les prochains matchs n’arrivent qu’en mars 2025. Il n’y aurait dès lors aucune raison de prendre une décision rapide.