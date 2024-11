"Tedesc'out": des supporters belges déploient des banderoles pour exiger le licenciement de Domenico Tedesco

Après la défaite des Diables Rouges contre Israël, dimanche soir, la question de l'avenir de Domenico Tedesco à la tête de l'équipe nationale est posée. Pour certains fans, il est déjà temps d'agir et de se séparer de l'entraîneur.

Domenico Tedesco semble avoir perdu une partie du soutien populaire des supporters. C'est du moins ce que l'on peut déduire, non seulement sur base des nombreux messages publiés sur les réseaux sociaux à son sujet, mais aussi sur l'action menée par quelques supporters il y a quelques heures. Ces derniers ont en effet exprimé leur déception en dressant une banderole demandant le départ du sélectionneur avec effet immédiat.

À lire aussi Crise chez les Diables Rouges: voici combien coûterait le licenciement de Domenico Tedesco

La banderole a été dressée devant le siège de l'Union belge, mais aussi devant l'Atomium et du stade Roi Baudouin. L'occasion d'exprimer clairement son point de vue et de mettre la pression sur la fédération, qui ne devrait cependant pas prendre de décision rapidement. Une réunion du Conseil d'administration est prévue le 28 novembre, mais il faudra sans doute attendre l'arrivée de Vincent Mannaert en tant que directeur technique, le 1er décembre, pour en savoir un peu plus à ce sujet.