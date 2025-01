"Mon cœur bat pour la Roja": un énorme espoir dit non aux Diables Rouges et opte pour l'Espagne

Le LOSC se régale avec Matias Fernandez-Pardo. L'ailier de 19 ans, recruté cet été depuis La Gantoise, ne cesse de progresser et fait déjà partie des cadres des Dogues. Révélé à La Gantoise, il était depuis peu cité comme un possible futur Diable Rouge. Il faut dire que Pardo a représenté l'équipe nationale belge entre 2020 et 2024, entre les équipes U15 et U19.

Mais il jouit d'une triple nationale: Italienne, Espagnole et Belge. Forcément, c'était à lui de faire un choix pour sa future carrière internationale et ce choix, justement, a finalement été opéré. En effet, dans les colonnes de Marca, Fernandez-Pardo a révélé qu'il souhaitait représenter l'Espagne dans les prochaines années.