Sans club, Jason Denayer continue de rêver de l'équipe nationale: "Rudi Garcia ne m'a pas encore téléphoné"

Actuellement sans club, Jason Denayer traite une petite déchirure musculaire. Le défenseur espère bien retrouver un club au plus vite et garde les Diables Rouges comme un objectif réaliste dans sa tête.

L'arrivée de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges redonne de l'espoir à de nombreux joueurs. Après Dodi Lukébakio et Charles De Ketelaere, voilà que Jason Denayer nourrit des espoirs quant à l'équipe nationale.

Il faut dire que le Bruxellois a bien connu Garcia, qui fut son entraineur à Lyon. "J’étais content, oui. Et puis, je me suis blessé (rires). J'avais une bonne relation avec lui, oui. J’ai vécu une très belle période sous ses ordres. La première saison, nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Plus tard, quand il était à Al-Nassr en Arabie Saoudite, il a voulu me faire venir. Mais finalement, ça ne s’est pas fait."