Thomas Meunier: "La réaction des supporters était compréhensible mais disproportionnée"

Au lendemain du partage face à l'Ukraine (0-0) et d'une qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, la Belgique va se préparer pour affronter la France le 1er juillet à Düsseldorf (18h00). Thomas Meunier a confirmé que son retour était proche et a également évoqué les sifflets du public belge mercredi soir.

Absent depuis trois semaines à cause d'une blessure à la cuisse dont il a été victime face au Luxembourg en match de préparation, le Diable est optimiste : "La récupération se passe bien, on a bien travaillé à Anvers chez Lieven (Maesschalck). J'ai espoir que pour la fin de semaine, je puisse réintégrer l'entraînement collectif".

Après la rencontre face à l'Ukraine, les Belges ont été sifflés par leurs supporters, mécontents du résultat: "Les Diables ont salué les supporters et ont fait demi-tour, car on a eu un traitement spécial. Il y aura toujours des choses à dire car tout n'était pas parfait. On ne joue pas pour viser le partage, la 2e ou 3e place, on vise la victoire".