Un bel hommage: Toby Alderweireld mis à l'honneur à la mi-temps de Belgique-Italie

Véritable légende de notre équipe nationale, troisième joueur le plus capé de l'histoire des Diables Rouges, Toby Alderweireld a été mis à l'honneur lors de la mi-temps du match entre la Belgique et l'Italie.

De quoi regretter le défenseur de l'Antwerp ? "C'est au niveau de la transition que Tedesco n'est pas bon. S'appuyer sur des joueurs comme eux, peut-être pas toujours comme titulaires, mais dans le groupe pour conseiller, les mettre dans certains matchs pour aider. On le dit à chaque match, il y a une transition qui doit se faire, c'est aussi avec les anciens qui doivent laisser leur place tout doucement. Ici, on a laissé la place directement à la jeunesse", a déclaré Kevin Mirallas à la mi-temps.

Avec 127 matchs, le défenseur est le troisième joueur le plus capé des Diables derrière Jan Vertonghen (157) et Axel Witsel (132). Il a participé aux Mondiaux 2014, 2018 et 2022 ainsi qu'aux championnats d'Europe 2016 et 2021.