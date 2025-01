Vincent Mannaert justifie le choix Rudi Garcia: "On avait besoin de quelqu'un avec une mentalité de gagnant"

L'ancien entraineur de Lille, de l'OM ou le l'OL, notamment, n'était pas le seul candidat cité depuis le licenciement de Domenico Tedesco. Julen Lopetegui, Thierry Henry, Mark Van Bommel, Erik ten Hag, Michel Preud'homme ou encore Hein Vanhaezebrouck avaient également été cités. Rudi Garcia était-il le premier choix? "C'est le choix", répond Vincent Mannaert, "et c'est le plus important. Je ne parle pas trop de ce qui ne s'est pas fait. On a quelqu'un avec de l'expérience".

Rudi Garcia a donc été choisi pour succéder à Domenico Tedesco comme sélectionneur des Diables Rouges. Selon Vincent Mannaert, sports director de l'Union belge, le Français possède les qualités recherchées pour occuper cette fonction. "Il a le profil, on avait besoin de quelqu'un avec un leadership, qui a vraiment une mentalité de gagnant, qui est fort dans la communication et la motivation. Ce sont ses caractéristiques", a-t-il déclaré au micro de Renaud Terreur.

Pour certains, voir un troisième entraineur étranger de suite à la tête de notre équipe nationale est frustrant, mais "il faut avoir la disponibilité", ajoute aussi l'ancien CEO du Club Bruges. "Heureusement, on a maintenant pas mal de jeunes entraineurs belges qui travaillent dans de grands clubs, belges aussi. Et il y avait aussi des entraineurs avec plus d'expérience, mais qui n'étaient pas prêts à prendre ce poste".

Des défis à relever

Deux gros chantiers s'annoncent pour Rudi Garcia. Sportivement, il ne faudra pas traîner pour mettre en place ses idées car le prochain rassemblement des Diables Rouges sera déjà important avec les barrages de Ligue des Nations face à l'Ukraine au mois de mars. "Bien évidemment, on veut rester dans le groupe A de la Ligue des Nations, ça va être décidé contre l'Ukraine, et puis se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est la priorité", vise d'ailleurs Vincent Mannaert.

Et puis, humainement, il faudra aussi gérer les situations compliquées de nos cadres: De Bruyne, Lukaku et Courtois. "Il fallait soit laisser tomber les stars de la génération dorée, (soit continuer avec elle, ndlr). C'était important pour moi de connaître la motivation des joueurs plus expérimentés, et là j'ai eu des échos et le feedback est qu'ils ont toujours faim de jouer pour l'équipe nationale. Il y a encore de belles choses à faire", rassure le sports director.

En conférence de presse, Rudi Garcia s'est d'ailleurs montré optimiste quant au retour du gardien du Real Madrid en sélection. Il a également déclaré qu'il se rendrait à Manchester et Naples, il connaît la route, prochainement.