Rudi Garcia veut pouvoir compter sur le soutien des supporters des Diables Rouges, mais "c'est à nous de les mettre derrière nous"

C'est un Rudi Garcia conquérant et ambitieux qui s'est présenté au micro de Renaud Terreur ce vendredi après-midi, à Tubize. Le nouveau sélectionneur est bien conscient des enjeux autour de sa nomination: souder le groupe et retrouver le chemin de la victoire. "Avoir un football ambitieux, de possession, participatif, je pense que les joueurs aiment cela. Plutôt que de s'adapter à l'adversaire et ne faire que défendre", déclare le Français qui était visiblement derrière sa télévision lors de la défaite des Diables Rouges face à ses compatriotes à l'Euro.

Pour cela, le nouveau sélectionneur veut pouvoir compter sur les joueurs de la génération dorée toujours présents. "On n'a pas besoin d'aller voir jouer les grands joueurs, on les connaît, on sait comment Romelu Lukaku peut jouer, par contre, il sera important d'aller discuter avec lui et les autres (joueurs plus expérimentés) pour voir ce qu'ils attendent de leur sélection et de leur sélectionneur. Ce sera à moi de les mettre dans les meilleures conditions qu'ils soient heureux sur le terrain et de venir en sélection. Et montrer qu'on sait encore faire de grandes choses. Et puis, à nous de mettre en place sur le terrain une grande envie de montrer qu'on veut tous porter haut les couleurs de la Belgique".