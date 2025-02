Un seul objectif, la qualif': les Diablotins connaissent leurs adversaires sur la route de l'Euro 2027

Les Diablotins sont dans le groupe I, l'une des trois poules de cinq équipes. Les rencontres de qualifications sont prévues à partir du 17 mars 2025 et jusqu'à octobre 2026 pour un championnat d'Europe espoirs organisé en Albanie et en Serbie en 2027.

La Belgique était placée dans le pot 2 pour le tirage au sort effectué jeudi à Nyon au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football, en Suisse, concernant 51 pays. Le Liechtenstein ne s'est pas inscrit et la Russie reste suspendue jusqu'à nouvel ordre des compétitions de l'UEFA.

Six groupes de six pays et trois de cinq ont été constitués. Le vainqueur de chacun des neuf groupes et le meilleur deuxième sur base des résultats contre le top 5 de son groupe se qualifient pour la phase finale. Les 8 autres pays classés deuxièmes de leur poule joueront un barrage (9-17 novembre) pour délivrer les quatre derniers tickets.

Emmenée par Gill Swerts, la Belgique n'avait pu se qualifier pour l'Euro 2025 du 11 au 28 juin en Slovaquie après avoir été éliminée en barrage par la République tchèque en novembre.

Swerts avait signé en 2023 un contrat de deux ans, succédant à Jacky Mathijssen, jusqu'à mi-2025. Son avenir n'a pas encore été précisé par la fédération belge de football.