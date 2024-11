Un Tedesco "catastrophique", un seul joueur en vert, des jeunes en galère: implacable, le Jury dévoile ses notes après Israël-Belgique

On commence par distribuer les bons points. Pour Vincenzo Ciuro et Alexandre Braeckman, il n'y a qu'un homme qui méritait ce carton vert: Koen Casteels . Solide, le gardien a été battu sur une erreur de Smets, mais il n'a pas grand-chose à se reprocher.

Une défaite contre Israël, personne ne l'avait vraiment vu venir. Mais pourtant, c'est ce que l'on a vécu ce dimanche. Les Diables Rouges se sont inclinés 1-0 et n'ont donc pas su achever leur parcours de Ligue des Nations par une victoire. Comme chaque fois, le Jury RTL Sports a rendu ses verdicts, non sans une certaine déception dans les propos.

Un avis partagé par Alexandre Braeckman. "Il a sorti un arrêt génial en première mi-temps. Sur le but, il ne peut rien faire, sur les frappes sur le poteau, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Mais il est là, il est encore efficace et il montre qu'il est prêt à assumer ce statut de titulaire en équipe nationale et ça, c'est vraiment rassurant quand on sait qu'on a perdu Thibaut Courtois", estime notre journaliste.

Des jeunes en orange

Place désormais aux joueurs en orange. Pour rappel, le carton orange est attribué à des joueurs qui peuvent mieux faire, mais qui n'ont pas livré une performance trop décevante pour tomber dans le rouge.

Silvio Proto désigne toute la défense, sans exception. "On a vraiment donné ce match à Israël", peste-t-il d'entrée. "Il y a eu trop d'erreurs individuelles, ce n'est pas comme si Israël se créait des occasions. Si tu jouais aujourd'hui contre une nation comme, par exemple, les Pays-Bas, l'Angleterre, ou j'en passe, tu en prenais deux, trois, facilement", nous détaille-t-il ensuite.

C'est Johan Bakayoko qui obtient le vote de Vincenzo Ciuro. "Dans une position inhabituelle pour lui, il a fait preuve d'envie. Il proposait toujours une solution en portant le ballon. Quelques passes assez intéressantes, beaucoup d'activité. C'est un joueur qui mérite plus de temps de jeu avec les Diables Rouges, mais il faut l'utiliser à sa bonne place", nous précise notre commentateur. Rappelons que Bakayoko avait remplacé Trossard, blessé, en jouant sur l'aile gauche alors que sa préférence va à l'aile droite.

Alexandre Braeckman, enfin, opterait pour Dodi Lukebakio. "Offensivement, il a tenté des choses. C'est l'un des joueurs les plus dangereux, mais ça manque encore d'efficacité C'est parfois très brouillon. On a parfois l'impression qu'il veut trop en faire Il perd des ballons en faisant des dribbles qui ne sont pas utiles, en refusant un peu de lâcher son ballon", a-t-il jugé.

Domenico Tedesco en rouge vif

On termine avec les cartons rouges. Silvio Proto et Vincenzo Ciuro sont sur la même longueur d'onde et ne désignent qu'un homme: Domenico Tedesco, le sélectionneur. "Je pense qu'il est temps que la fédération tourne la page", estime même l'ancien gardien. "Il n'arrive pas à tirer le meilleur de notre équipe nationale. On voit des joueurs qui n'ont pas envie de venir, on a vu l'affaire Courtois, on a vu trop de choses négatives, alors que c'est lui qui doit vraiment insuffler cette dynamique de groupe".

"Il s'est encore royalement planté", estime même Vincenzo Ciuro, qui s'attaque ensuite au spectacle proposé et aux résultats obtenus. "Son bilan au niveau chiffré est catastrophique dans cette Ligue des Nations. Où voulait-il aller ? Que voulait-il nous proposer ? On n'a pas les réponses, on sort de cette compétition avec encore plus de doutes, de questions, qu'il y a quelques mois, ça devient vraiment très, très inquiétant. C'est à l'Union belge de football de prendre la décision qui s'impose", a-t-il regretté.

Alexandre Braeckman préfère lui désigner un joueur, à savoir Arthur Vermeeren, transparent dans le milieu du jeu. "C'est un joueur hyper intéressant pour le futur. Dans la gestion du ballon, dans la distribution. Mais il avait l'air à côté de ses pompes, physiquement, techniquement. Il était largué tactiquement. Difficile de lui donner le moindre point positif aujourd'hui. Il nous a potentiellement enfoncés au milieu du jeu, parce qu'il n'a servi à rien", conclut notre journaliste.

Le verdict du Jury RTL Sports