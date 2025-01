Une virée enneigée pour De Bruyne, l'humour de Meunier, Courtois à table: les Diables Rouges se sont régalés pour le Nouvel An

Et voilà, nous sommes désormais en 2025. Le réveillon du Nouvel An était au programme hier soir et sans surprise, les Diables Rouges non plus n'ont pas manqué de le célébrer. Plusieurs d'entre eux ont ainsi dévoilé ce qu'ils ont fait pour cette occasion si particulière.

Kevin De Bruyne, par exemple, a emmené sa famille et quelques amis à la montagne, s'offrant une petite vadrouille avec des chiens le temps de quelques heures. Le Diable Rouge profite de quelques jours de repos, avant le lancement de la deuxième partie de la saison en Angleterre.