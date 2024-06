Witsel sort de sa retraite internationale: "J'ai peut-être pris ma décision trop vite"

Après plus d'un an d'absence, Axel Witsel est de retour chez les Diables Rouges pour disputer l'Euro en Allemagne. En conférence de presse à Tubize samedi, le joueur de 35 ans est notamment revenu sur sa décision "précipitée" de prendre sa retraite internationale et sur les raisons qui l'ont poussé à revenir en sélection nationale.

"Début mai, j'ai échangé avec le sélectionneur à Madrid. Il m'avait demandé de nous rencontrer. J'ai tout de suite compris l'objet de sa visite. Le feeling entre nous a tout de suite été bon et il y avait la même envie de chaque côté. J'avais peut-être pris la décision d'arrêter ma carrière internationale trop vite. Je ne ferai plus de déclarations de ce genre" a déclaré le joueur de l'Atlético.

À Madrid, Witsel a réalisé une saison pleine en défense centrale (46 matchs toutes compétitions confondues). C'est d'ailleurs à ce poste que l'ancien milieu vient apporter son expérience. "Depuis que Diego Simeone m'a replacé derrière, je me sens défenseur. Ça a demandé un peu d'adaptation la première saison. J'ai joué presque toute ma carrière en tant que N.6 et c'est très différent: en défense, tu dois penser plus vite que les autres. Depuis cette saison, je me sens à l'aise à ce poste. Je suis sélectionné pour jouer comme défenseur, même si je peux aussi dépanner au milieu."