"Difficile de réaliser ce que nous avons fait", confie Willy Sagnol

"Nous sommes encore tellement concentrés sur la compétition qu'il est difficile de réaliser ce que nous avons fait", a expliqué Sagnol. "Je n'ai pas de mots, mais je suis très fier des joueurs, car ils ont montré une belle image de la Géorgie au cours de ces trois matchs. Je suis très fier d'être leur entraîneur."

La Géorgie, qui comptait 1 point après deux journées, devait s'imposer pour se qualifier. "Pour être honnête, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit aux joueurs avant le match, mais le message était de jouer leur football, de rester disciplinés quand ils n'avaient pas le ballon et quand ils l'avaient, de jouer", a indiqué l'entraîneur français. "Je leur ai dit de se rappeler comment ils jouaient quand ils avaient 16 ou 17 ans, sans se poser de questions, et ils l'ont fait brillamment aujourd'hui, au-delà de toutes les espérances."

La Géorgie rencontrera l'Espagne dimanche.